Lazio, la gioia dei biancocelesti sui social dopo la vittoria contro il Napoli - FT

Questa sera i tifosi laziali, come i giocatori stessi, non possono che essere felici della prestazione della squadra di Inzaghi. Con coraggio e scaltrezza è stato superato lo scoglio napoletano che poteva ostacolare la riscossa della ciurma laziale. Gli attacchi della squadra di Gattuso sono stati arginati da un roccioso Wesley Hoedt prima, sempre perfetto nei tackle, e dall'impavido Patric poi. Entrambi hanno festeggiato i tre punti sui social con delle Instagram Stories. Anche Nicolò Armini si è aggiunto alla festa social. Il ragazzo sta trovando poco spazio, ma dalla panchina osserva i compagni per poter migliorare e farsi trovare pronto.