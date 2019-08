Lazio, la Serie A incensa Immobile: “Chi è l'ultimo ad aver segnato 4 gol?"

Dopo la scelta romantica di DAZN, Ciro Immobile si è preso la scena su un altro profilo social di rilievo del calcio italiano. L'account Twitter della Lega Serie A, infatti, ha incensato il bomber della Lazio con una domanda retorica: “L'ultimo a segnare 4 gol in un solo match con la maglia della Lazio? Ovviamente Ciro Immobile!”. La mente ritorna inevitabilmente al 6 gennaio 2018 quando, contro la Spal, Immobile siglò il poker per il 2-5 finale. A questo post la Lega ha accompagnato una grafica personalizzata, ricordando anche i 67 gol di Ciro con la Lazio in Serie A. Considerando le sole tre stagioni nella Capitale, l'ex Toro ha una media di più di 22 reti all'anno in campionato. Uno score niente male, con il quale Immobile ha conquistato la piazza romana e...i social del calcio italiano.

Ultimo a segnare 4 gol in un solo match con la maglia della @OfficialSSLazio? Ovviamente @ciroimmobile! pic.twitter.com/GXZQVide6k — Lega Serie A (@SerieA) August 8, 2019

