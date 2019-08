Serie A, Immobile romantico protagonista dello spot di DAZN: il video

“Perché la Serie A è anche una questione di cuore”, scrive il profilo di DAZN su Instagram. Quale modello migliore, allora, dell'innamoratissimo Ciro Immobile per presentare il prossimo campionato. L'attaccante della Lazio - o meglio, uno spezzone di un suo intervento post-partita della scorsa stagione - è stato scelto dal portale online come protagonista di un breve spot d'introduzione alla prossima stagione. “Posso dedicare i miei due gol a mia moglie? Mi segue sempre, anche in trasferta, è venuta a Parma e la amo. Grazie“ , così parlava Ciro dopo Lazio-Spal 4-1 dello scorso 4 novembre. Le sue parole sono tornate a riecheggiare nel post di DAZN a distanza di mesi per un countdown che, guarda caso, segna -17 giorni alla Serie A 2019/20. Esattamente come il suo numero di maglia. Nei commenti sua moglie Jessica ha risposto - naturalmente - con un'ondata di cuori per il suo amato: il calcio, d'altronde, è anche una questione di cuore. Di seguito, il video pubblicato da DAZN.

