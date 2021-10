Lazio, la società celebra Immobile: "Dopo cinque anni, come la prima volta" - VIDEO

Non ci sono più molti aggettivi per descrivere Ciro Immobile. In cinque anni di Lazio il bomber non si è mai risparmiato e ha scritto il suo nome per sempre nella storia. La rete contro l'Atalanta segna il raggiungimento di un record che mai nessuno era riuscito anche solo ad avvicinare, quello di Silvio Piola. Il destino poi ha voluto che il cerchio si chiudesse proprio a Bergamo, dove tutto è iniziato e dove Immobile ha segnato la sua prima rete con l'aquila sul petto. Questo il post social della società: "Dopo cinque anni. Dopo 159 gol. Stessa esultanza, come la prima volta".

