Lazio, la società ricorda l'esordio del Sergente Milinkovic - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono trascorsi 7 anni dal quel 22 agosto del 2015 in cui il Sergente Milinkovic-Savic per la prima volta debuttava con la maglia della Lazio. Un'estate pazza con l'arrivo incredibile del serbo: a Firenze erano pronti alla firma che non è mai arrivata perché l'allora giovane Sergej scelse i biancocelesti e da quel 2015 l'ha fatto in tutte le stagioni in cui ha indossato l'aquila sul petto. Anche la società ha celebrato questo particolare anniversario con un post sui social: "7 anni fa, il Sergente debuttava in Serie A con la maglia biancoceleste!".