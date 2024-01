Lazio, la società ricorda la semifinale di Coppa Italia contro la Juve e stuzzica la Roma - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il 29 gennaio di 11 anni fa la Lazio viveva una serata storica allo stadio Olimpico battendo la Juventus e conquistando la finale che poi vedrà la squadra di Petkovic alzare il trofeo nella stracittadina più importante di sempre contro la Roma grazie alla rete di Lulic. Una serata incredibile segnata dalle reti di Gonzalez e di Floccari all'ultimo secondo ad annullare il pareggio firmato da Vidal poco prima.

"Due gol non adatti ai deboli di cuore. Era il 29 gennaio 2013, quando la Lazio ospitava la Juventus in occasione del ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 della gara di andata a Torino, i biancocelesti affrontano i campioni d`Italia in carica per conquistare la finale. Primo tempo bloccato, le emozioni arrivano nella ripresa.

Gonzalez, al 53`, sblocca la partita e regala alla squadra di Petkovic la momentanea qualificazione. Nei minuti di recupero succede di tutto. La Juventus pareggia con Vidal e apre all'idea dei supplementari.

L'ultima parola però se la prende Floccari: Sergio stacca di testa sugli sviluppi di un angolo e fa esplodere l'Olimpico. 2-1 e qualificazione in finale, difesa in extremis da Marchetti e dall'errore a porta vuota di Marchisio", si legge sul sito della società che ha pubblicato anche un video social in merito: "Conquistiamo la finale di Coppa Italia (in attesa di conoscere l’avversario)".