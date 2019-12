Lazio, la visita di Dabo: "Un piacere rivedere Inzaghi, è uno dei migliori allenatori!" - FOTO

Lazio in Francia per affrontare il Rennes, ultimo impegno dei gironi di Europa League. Gli uomini di inzaghi hanno solo un risultato: quello della vittoria. E poi, il Celtic dovrà fare il suo con il Cluj. Proprio durante il ritiro in terra transalpina, una vecchia conoscenza del club biancoceleste ha voluto fare una visita di piacere. Si tratta di Ousmane Dabo, uno degli eroi della Coppa Italia del 2009. L'ex Lazio è cresciuto proprio nel Rennes, per lui questa sfida rievocherà tanti ricordi. Sul proprio profilo Instagram il francese ha pubblicato una foto che lo ritrae con Simone Inzaghi: "Sempre un piacere rivedere il mio amico Simone Inzaghi, ex compagno di squadra nella Lazio. Uno dei migliori allenatori italiani!". Insomma, c'è ancora grande affetto tra Dabo e i colori biancocelesti.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE