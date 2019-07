Lazio, Leiva ricorda sui social l'approdo a Roma: "Due anni fa!" - FOTO

Due anni di Lucas Leiva, la Lazio ha trovato un leader. Sostanza, intelligenza, costanza: il brasiliano è un perno insostituibile del centrocampo biancoceleste. L'ex Liverpool ha trovato nel club capitolino e in Roma il suo habitat naturale, mondo di cui si è innamorato sin da subito. Oggi, nell'anniversario dello sbarco, ha voluto festeggiare anche sui social: "Due anni fa il mio arrivo", questa la didascalia sotto la foto di benvenuto con cui la società lo aveva accolto 24 mesi fa. Sotto al post non poteva mancare il commento di un ex compagno legatissimo a Leiva: "Molto bene!", ha scritto Felipe Anderson. Leiva ha compiuto due anni di biancoceleste, ma spera di poter lottare ancora molto con questa maglia.

