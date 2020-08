Lazio, Luis Alberto e le vacanze al bacio ad Ibiza - FOTO

Una vacanza al bacio per Luis Alberto e la moglie Patricia. Il giocatore della Lazio si è concesso un periodo di riposo con la moglie ad Ibiza. Solitamente la Isla è la meta perfetta per fare festa e divertirsi, Magic Luis invece l'ha scelta per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione.

Su Instagram il numero dieci biancoceleste ha pubblicato una serie di foto scattate durante la sua permanenza in Spagna. Tanti baci, sorrisi e il mare come sfondo. Il fantasista ha ancora 6 giorni di relax prima di rientrare alla base per cominciare la preparazione in vista del nuovo campionato.

