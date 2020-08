Calciomercato Lazio: non solo Qatar, anche l'Atalanta pensa a Caicedo

CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante tante trattative sul tavolo, al momento le uniche ufficialità in casa Lazio sono l'arrivo di Escalante e la cessione di Berisha. Il calciomercato, però, è lunghissimo e tanti affari sono sulla buona strada. Non solo in entrata, il club biancoceleste sta lavorando molto anche in uscita. In attacco ci saranno tantissime novità con Immobile e Correa unici intoccabili. Muriqi e Borja Mayoral restano vicini, mentre Adekanye e Caicedo dovrebbero salutare Formello. Il primo vorrebbe avere più spazio. L'attaccante potrebbe essere ceduto in prestito e su di lui ci sono squadre inglesi, francesi e olandesi. Diverso il discorso per Felipe che sembra invece destinato all'addio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, se fino a qualche ora fa il Qatar sembrava la destinazione preferita, nelle ultime ore c'è stato un altro inserimento. L'Atalanta, infatti, avrebbe inserito Caicedo nella lista degli acquisti. L'ecuadoregno sarebbe l'alternativa ideale a Duvan Zapata e potrebbe anche sostituirlo qualora il colombiano dovesse lasciare Bergamo. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma Lotito vuole monetizzare dalla cessione del numero venti. Si era parlato dell'Al-Gharafa vicinissima ad assicurarsi l'ex Espanyol, chissà cosa accadrà. Nel calciomercato, un po' come nella vita, mai dire mai...

Lazio, il rinnovo di Inzaghi rinviato ad Auronzo: pronto un contratto da 3 milioni più bonus

Calciomercato Lazio, svolta Muriqi: c'è l'intesa con il Fenerbahce

TORNA ALLA HOMEPAGE