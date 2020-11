Lazio, Luis Alberto su Twitch: "Oggi faccio gol? Speriamo". E poi trova la sua carta... - FT

Sabato di videogiochi per Luis Alberto che questa mattina si è divertito con FIFA 21. Il centrocampista della Lazio ha condiviso il suo schermo, come al solito, in live su Twitch. Tra i commenti della diretta, un tifoso biancoceleste gli ha chiesto "Domani segni?", e il Mago ha risposto prontamente: "Speriamo". Domani alle 12:30, la Lazio affronterà l'Udinese nella nona giornata di campionato e Luis Alberto sembra aver voglia di tornare a timbrare il cartellino. L'ultimo suo gol risale alla gara interna contro il Bologna. Lo spagnolo ha continuato la sua diretta aprendo i pacchetti di FIFA 21 e trovando casualmente la sua carta con overall 85.

Pubblicato il 28/11

