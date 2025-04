Lazio, Mandas carica l'ambiente: "È ora del derby, tutti uniti!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta contro il Bodo non abbatte Mandas. Il portiere greco, il migliore per distacco della trasferta in Norvegia, ha caricato tutto l'ambiente biancoceleste in vista del ritorno all'Olimpico giovedì prossimo e soprattutto del derby. In una storia su Instagram infatti ha scritto: "Tutto aperto per la seconda gara... ma ora è l'ora del derby!! Tutti uniti insieme", con due cuori azzurri. Di seguito il post.