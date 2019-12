Lazio, Milinkovic: "Il Sergente vuole bene ai bambini" - FOTO

Un vero e proprio bulldozer in campo, con la tecnica sopraffina. Milinkovic è uno spettacolo in campo, ma non solo. Anche fuori dal rettangolo verde Sergej ha un cuore d'oro, che si scioglie davanti al sorriso dei bambini. Questo il suo post su Instagram: "Il Sergente vuole bene ai bambini, perchè sono il futuro di questo mondo. Buon Natale a tutti e ai bambini di tutto il mondo". Un post in cui c'è tanto dello sporito Lazio.

