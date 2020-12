Lazio - Napoli, la società ricorda la vittoria della scorsa stagione nel segno di Immobile - VD

Mancano tre giorni alla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Nella scorsa stagione quella serata fu speciale, era l'11 gennaio e la squadra e i suoi tifosi si ritrovavano per festeggiare i 120 anni di storia della società nata il 9 gennaio del 1900. Notte resa ancor più indimenticabile dall'esito del match: 1-0 per la compagine di Inzaghi con un super gol di Ciro Immobile all'ultimo secondo. Questo il video pubblicato sui profili social del club per ricordare il match: "La festa per i 120 anni. L'ultima vittoria. Nel segno di Ciro Immobile".

