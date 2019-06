Lazio, Pedro Neto: "Grazie per il supporto. Pronto per la nuova stagione"

Un'altra stagione appena conclusa, anche in casa Lazio è tempo di bilanci. Esordio in Serie A, primo trofeo da professionista e un'eliminazione prematura dal Mondiale Under 20: questo l'anno in breve di Pedro Neto. Certamente un anno che il giovanissimo attaccante portoghese non dimenticherà, seppur con la recente delusione condivisa assieme al suo Portogallo. C'è ancora tutta una carriera davanti. Come davanti c'è un'altra stagione da vivere appieno: la Lazio punta molto su di lui, probabilmente in estate verrà confermato in rosa. E allora vietato farsi cogliere impreparati. Tramite un messaggio affidato i social, Pedro Neto ha commentato così la sua annata: "Termina un'altra stagione, una stagione con momenti buoni e meno buoni, ma soprattutto di apprendimento, dove ho conquistato il mio primo titolo da professionista (la Coppa Italia, ndr). Sono grato a tutti per il supporto. Adesso bisogna recuperare per essere pronto per la nuova stagione".

