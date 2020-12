Lazio, Pereira: "Grande vittoria! Uniti per la maglia" - FOTO

Il finale di Lazio - Napoli è stata un'occasione per Pereira, buttato nella mischia da Inzaghi al 79'. I 15 minuti giocati hanno dato dimostrazione della sua caparbietà e del suo estro, senza dimenticarsi delle sue doti tecniche in velocità. Il fantasista, al termine della gara, ha gioito per la vittoria contro i partenopei su Instagram, scrivendo nel post: "Grande vittoria! Sempre insieme per questa maglia !!! Adesso è mercoledì!".