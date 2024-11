Lazio - Porto, l'esultanza virale di Anna Falchi per la vittoria - VIDEO

© foto di Jimmy D'Angelo

È una Lazio che mette d'accordo tutti quella di Marco Baroni; il bel gioco e l'energia messa in campo non possono essere messi in discussione neanche dai più scettici. Lo stadio questa sera era una tela degna dei migliori artisti e questa atmosfera di festa è arrivata ai giocatori, che si sono fatti trascinare dai propri tifosi. È uno scambio reciproco tra i protagonisti in campo, agguerriti come non mai e i protagonisti del tifo, che accendono i propri beniamini con il loro supporto. Anche Anna Falchi, oggi allo stadio, festeggia con entusiasmo la vittoria per 2-1 contro il Porto: