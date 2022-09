Lazio Primavera, la carica di Fernandes: "Così fino alla fine. Esordio..." - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Mango Fernandes Sanà Eusebio, un nome che da settimane fa molto rumore in casa Lazio. Il portoghese ha firmato un contratto in questa sessione di calciomercato estiva legandosi ai colori biancocelesti per aiutare la Lazio Primavera e l'Under 18. Da lui già ci si aspetta molto, i tifosi alla notizia del suo arrivo sono andati in estasi. Il giovane attaccante promettente ha avuto anche la fortuna di essere convocato nella rifinitura anti-Midtjylland ma per lui anche oggi è stato un giorno speciale. Nella seconda giornata di campionato, Fernandes ha debuttato con la Primavera nella partita contro il Monopoli. Grande soddisfazione per Sanderra che si è imposto con i biancocelesti per 5-0 e tra i marcatori spunta proprio Sanà. Non solo, il portoghese ha messo a segno anche l'assist decisivo per la doppietta di Crespi. Insomma, un esordio con i fiocchi per il giovane talento che sui social ha espresso tutta la sua felicità: "Molto felice per l'esordio con questa maglia, per aver aiutato la squadra con 1 gol e 1 assist ma ancora più felice per la vittoria. Andiamo ragazzi e continuare così fino alla fine".