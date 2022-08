Lazio, Provedel convince e ringrazia tutti sui social - FOTO

LAZIO SOCIAL - Se avesse potuto scegliere, probabilmente non avrebbe puntato sulla sequenza degli eventi di ieri ma sicuramente su come è andata a finire. Ivan Provedel ha esordito alla grande con la maglia della Lazio. Una prestazione importante condita da due super parate su De Silvestri e Sansone, ma da tanta tanta sostanza. Uscite basse e alte, rilanci con i piedi, presente in manovra e con i piedi: l'ex Spezia si è dimostrato un portiere di assoluto valore. L'errore di Maximiano poteva costare carissimo alle aquile, ma Ivan ha evitato il peggio e la squadra è rimasta con la testa sulla partita. Al termine del match, l'estremo difensore ha festeggiato ringraziando tutti sui social. Di seguito il suo post che recita: "Esordio per me indimenticabile e 3 punti!! Grande spirito di squadra, grandi ragazzi!!!!"