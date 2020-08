Lazio, Radu amore eterno: "Verso la quattordicesima con l'aquila sul petto!" - FOTO

Lazio e Radu sono una cosa sola. Il difensore ha dimostrato di essere attaccato a questa maglia in modo spropositato, difendendola in ogni minuto trascorso sul prato verde e non solo. Per lui un altro ritiro ad Auronzo di Cadore, l'ennesimo di una lunga carriera in biancoceleste. Su Instagram ha ribadito la sua gioia per l'inizio del prossimo campionato: "Verso la quattordicesima stagione con l'Aquila sul petto!". L'esperienza di un veterano con l'entusiasmo di un bambino. Con quella maglia, Radu non ha paura di nulla.