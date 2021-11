Lazio, Raul Moro a Romero: "Buon compleanno fratello" - FOTO

Da un giovane all'altro, Raul Moro fa gli auguri di compleanno a Luka Romero. L'esterno argentino, arrivato alla Lazio in estate a parametro zero, spegne oggi 17 candeline. Il giovanissimo talento biancoceleste sta ricevendo messaggi da amici e familiari. Anche Raul Moro, due anni più grande di lui, gli ha dedicato una storia Instagram con scritto rigorosamente in spagnolo: "Buon compleanno fratello". Il futuro della Lazio ha una solida base di amicizia.