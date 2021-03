Lazio, Reina pronto a ripartire: “Prepariamoci per 12 battaglie” - FOTO

Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco, la Lazio può concentrarsi esclusivamente sul campionato. I biancocelesti sono un po' in ritardo in classifica e non possono perdere ulteriore terreno in zona Champions. L'obiettivo è quello di confermarsi nelle prime quattro posizioni che significherebbe qualificarsi per la prossima fase a gironi. Dopo la sconfitta di ieri sera all'Allianz Arena, Pepe Reina ha suonato la carica sul suo profilo Instagram: "A testa alta sempre. Prepariamoci per 12 battaglie insieme".