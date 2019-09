Lazio, Rocchi spegne 42 candeline: gli auguri della società - FOTO

Veneziano di nascita, romano d'adozione. In tanti si innamorano della Capitale, di Lazio, fino a farne una seconda casa anche al termine della carriera da calciatori. Ma in pochi possono dire di aver avuto l'impatto di Tommaso Rocchi sulla storia della società biancoceleste. Simbolo della prima Lazio di Lotito, il bomber ex Empoli ha collezionato 292 presenze e 105 gol con l'aquila sul petto, alzando anche 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana da capitano. Qualche anno di distacco, e poi il ritorno alla base da allenatore delle giovanili. Rocchi è attualmente il tecnico dell'Under 15: una promozione più che meritata rispetto all'ultima stagione, quando l'ex attaccante ha vinto lo scudetto alla guida dei ragazzi Under 14. Oggi il veneziano, pardon, romano spegne 42 candeline. Il club ha voluto fargli gli auguri tramite i profili social.

Tanti auguri di buon compleanno a Tommaso #Rocchi!



L'ex centravanti biancoceleste spegne 4️⃣2️⃣ candeline pic.twitter.com/mPklHydao5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 19, 2019

