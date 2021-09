Lazio - Roma, Strakosha esulta sui social: "Dajeeee" - FOTO

Una Lazio emoziante è scesa in campo all'Olimpico che sotto gli occhi dei suoi tifosi ha battuto l'eterna avversaria con tre gol strepitosi. Incontenibile la goia dei laziali e dei calciatori stessi che stanno mandando in delirio i social con le loro esultanze. Anche Thomas Strakosha si è unito ai festeggiamenti su Instagram pubblicando due foto sul suo profilo, la prima ritrae un abbraccio di gruppo a fine partita e la seconda la coregrafia messa in scena dalla Curva Nord. Il tutto accompagnato da un grido di felicità e incoraggiamento: "Dajeeeeeee".