Lazio, Romulo: "Coppa Italia ciliegina sulla torta, grazie per il sostegno"

Se l'è presa con grande sicurezza la fascia destra della Lazio Romulo, in grado di costituire più di un'alternativa a Marusic in pochissimo tempo e ora vicino alla riconferma. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram un post al miele per questi quattro mesi in biancoceleste, scrivendo parole significative: "Con il nostro obbiettivo di andare in Europa raggiunto, abbiamo chiuso la stagione, però con una bellissima ciliegina sopra la torta: La Coppa Italia. Grazie a tutti voi per il sostegno e per quello che ho vissuto in questi 4 mesi a Roma con lo scudo della Lazio sul petto". Mesi che probabilmente sono destinati a proseguire.