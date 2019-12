Lazio, saudade Hernanes: il brasiliano si ritrova con Andrè Dias - FOTO

C'è aria di Lazio, in Brasile. Aria di saudade. Hernanes e Andrè Dias, amici e compagni prima al San Paolo, poi in biancoceleste. Si sono ritrovati a qualche anno di distanza dalla loro ultima avventura insieme: annata 2013/14, post 26 maggio del quale entrambi sono tra i grandi eroi. Il Profeta lasciava Roma per approdare a Milano, sponda Inter, in quel di gennaio. Il centrale lasciava il calcio sei mesi più tardi. In ogni caso, tasselli di un certo peso specifico nelle storia di questa società e che salutando hanno chiuso un'era. “È bello rivederti fratello”, scrive Hernanes abbracciando Andrè Dias nella sua storia su Instagram. A qualcuno scapperà una lacrima, ad altri un sorriso. Un po' di Lazio si è ritrovata in Brasile, ed è subito nostalgia.

