Calciomercato Lazio, osservatori dell'Arsenal per Kiyine. Ma Lotito...

Ben 14 presenze e 5 reti per Sofian Kiyine con la maglia della Salernitana. Il calciatore marocchino classe 1997 si sta facendo le ossa nel campionato di Serie B mostrando tutto il suo talento. A Salerno sta raccogliendo consensi e complimenti, tanti da far smuovere anche l'Arsenal. Stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei infatti, i gunners avrebbero mandato degli osservatori durante la sfida contro l'Ascoli. La Lazio dal canto suo crede nelle sue potenzialità e difficilmente deciderà di privarsene. Tra le possibili idee ci sarebbe quella di riportarlo subito a Roma. Kiyine è infatti un esterno sinistro, nonostante sia un destro naturale. Proprio come Lulic, per il quale Inzaghi avrebbe chiesto un'alternativa. Jony non sta convincendo in quella posizione, Lukaku continua ad avere problemi fisici. Chissà che non possa essere Kyiyne la soluzione giusta.

