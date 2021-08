Lazio - Spezia, Pedro esulta: “Avanti così!" - FOTO

Lazio, ma quanto sei spaventosa? In questa seconda giornata di Serie A, la squadra di Sarri ha trionfato sullo Spezia per 6-1. Uno dei protagonisti di questa serata biancoceleste è stato anche Pedro. Il neo acquisto della Lazio, ex Roma, ha servito il passaggio vincente nella prima rete di Immobile. Ha servito un assist davvero decisivo per ribaltare completamente il momentaneo vantaggio dello Spezia con la rete di Verde. A esultare per la vittoria agguantata è stato proprio Pedro che tramite un suo post social ha scritto: "+3 Avanti così!!!"

