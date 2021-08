Lazio, Strakosha e l'allenamento in versione Superman - FOTO

La Lazio sta svolgendo il secondo ritiro pre stagionale. Dopo quasi tre settimane di lavoro sotto le Tre cime di Lavaredo, i biancocelesti si sono spostati a Marienfeld, in Germania. Il clima è uno dei migliori e c'è tempo anche per scherzare sui social. Thomas Strakosha, attraverso le proprie storie di instagram, ha immortalato il momento in cui viene ripreso mentre si tuffa, durante gli esercizi in allenamento. Il numero uno biancoceleste ha voluto scherzare usando il filtro di Superman e la celebre sigla trasformando la foto in un meme sonoro. Un modo per alleggerire il carico del lavoro del nuovo allenatore Maurizio Sarri.

