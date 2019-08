Lazio, Strakosha para la Samp ed esulta sui social: "Bravi ragazzi!" - FT

LAZIO, STRAKOSHA SOCIAL - La Lazio non poteva sognare un esordio migliore, in vista anche del derby. Samp stesa in casa sua 3-0, squadra in forma, difesa solida. Se la porta è rimasta inviolata, grande merito va dato soprattutto a Strakosha, che in più di una circostanza ha saputo sfoggiare parate di livello. Proprio il portiere albanese, sulla scia degli altri commenti social della squadra, ha manifestato la sua felicità per la vittoria su Instagram: “Bravi ragazzi, forza Lazio sempre”.

LUIS ALBERTO SUI SOCIAL

CORREA E IMMOBILE FANNO IMPAZZIRE TOMMASO PARADISO - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE