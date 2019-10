Lazio - Torino, Anna Falchi si spoglia...e Jessica prende in giro Immobile - FT

L'equazione è semplice: la Lazio vince, Anna Falchi si spoglia sui propri social. É questo l'ormai consueto rito della lazialissima showgirl, che questa volta è stata un po' più critica ed esigente: "Che dire.... finalmente la mia Lazio mi da grandi soddisfazioni!!!! Due di seguito...", scrive su Instagram. La Falchi, "muta" e vestita dopo il successo di Firenze, ha voluto aspettare la doppietta di vittorie per fare largo ai festeggiamenti. Giusto così, la squadra di Inzaghi è forte e le aspettative crescono. Anche grazie al vero trascinatore del gruppo, quel Ciro Immobile capocannoniere del campionato e autore di due reti anche contro la sua ex, il Torino. La sua attuale compagna e moglie - oltre alla Lazio, s'intende - è invece l'innamoratissima Jessica, presente all'Olimpico anche nel turno infrasettimanale. Tra un gol e l'altro, c'è anche spazio per prendere per i fondelli il povero Ciro, distratto e intento a cercarla tra il pubblico durante l'intervista a DAZN: "Amore ci sono tranquillo", scrive Jessica. Che pubblica anche la scatenata esultanza di suo padre, suocero di Immobile, al rigore del 3-0. Più pacata invece Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi. Un cuore al tabellone dell'Olimpico che recita "Lazio - Torino 4-0" e via, come il mister, testa alla prossima partita.

Pubblicato il 31-10 alle 01.15