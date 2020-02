Lazio, una serata di “Festa”: le reazioni social dei biancocelesti - FOTO

Si può sognare. Coi piedi per terra, gli occhi verso la cima della classifica. Dista solo un punto, la Juventus, ancora. Ora l'Inter è alle spalle, la Lazio vola. E Correa sintetizza alla perfezione la serata dei biancocelesti: “FESTA”, scrive su Instagram. Mentre Luiz Felipe guarda avanti, oltre questa notte magica: “Bravi ragazzi, non era facile. Tre punti importantissimi”. Il grido determinato di Lazzari è invece: "Avanti così", vietato fermarsi. Specie davanti a questo pubblico. Quello che incensano Leiva - "Che vittoria, che squadra... Grazie per il vostro sostegno laziale" - e Caicedo: "Orgoglio per questa squadra, orgoglio per questa tifoseria. Crediamoci fino alla fine". Anche il Panterone non molla di un centimetro. C'è un sogno che si sta facendo sempre più concreto.