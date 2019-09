Lukaku, la gioia di Romelu insieme a Jordan: “Guarda dove siamo arrivati”

Per la prima volta sullo stesso campo da calcio dopo 8 anni, al netto di qualche rimpatriata in nazionale. Romelu e Jordan, i fratelli Lukaku uno contro l'altro in Inter - Lazio, almeno sulla carta. L'esterno biancoceleste non ha preso parte alla sfida di San Siro: è ancora troppo presto, il ginocchio va trattato con cura. La sua presenza in panchina nella sfida di Milano è però un premio alla costanza e all'impegno che Jordan sta dispensando in questa fase di riabilitazione. Un dolce regalo di mister Inzaghi, che gli ha permesso - almeno nel riscaldamento - di condividere il campo con Romelu. E proprio il centravanti dell'Inter ha voluto festeggiare l'evento: “Siamo partiti dal basso e adesso siamo qui”, ha scritto l'ex United su Instagram. Di seguito, ecco il post.

