Napoli - Lazio, la società sui social: "90 minuti prima della fine" - FOTO

Questa sera andrà in scena l'ultimo atto di questa incredibile stagione. Mai un campionato era finito ad agosto, ma del resto non c'è, in tempi recenti, mai stata neanche una pandemia mondiale come quella che ci ha colpito nel 2020. Alla fine il calcio italiano è riuscito a portare a termine la sua missione e la Lazio questa sera al San Paolo di Napoli chiuderà la sua splendida stagione sperando di riuscire a centrare il secondo o il terzo posto. Sui social la società ha presentato il match con un post: "90 minuti prima della fine".

