Calciomercato Lazio, Borja Mayoral s'avvicina: la situazione

Borja Mayoral s’avvicina, la Lazio pregusta il colpo, ma per definire il tutto serve ancora un po’ di pazienza. Lotito e Tare hanno avanzato una proposta importante, soprattutto per un giocatore in scadenza il prossimo anno: 12 milioni in parte fissa e altri tre di bonus, per un totale di 15 milioni di euro. Per il classe ’97 pronto un quinquennale da 1,8 milioni di euro più bonus. Il Real ha gradito, considera l’offerta vicina alle sue richieste, non ancora in grado però di far saltare il banco; s’è preso qualche giorno per capire se possano esserci dei rilanci, AS ha parlato di Roma e Fiorentina pronte a inserirsi, ma da Formello s’ostenta una certa tranquillità. Non è ancora fatta, bisogna limare alcuni dettagli, i Blancos vorrebbero che i bonus fossero tutti facilmente raggiungibili, la Lazio invece ne garantisce la metà semplici da ottenere. Inoltre tra domanda e offerta ballano ancora un paio di milioni. Si tratta, la fumata bianca non è ancora scattata, ma c’è ottimismo, anche perché è stato superato l'ostacolo "recompra": il Madrid avrà la possibilità di pareggiare eventuali offerte di altri club e in quel caso sarebbero i Blancos ad aggiudicarsi Mayoral. L’affare è ben avviato, le parti sono convinte di poter arrivare alla definizione della trattativa in breve tempo. La Lazio ha scelto Mayoral, lo considera l’elemento perfetto per completare l’attacco, capace di misurarsi anche sul palcoscenico della Champions. Lo spagnolo freme, ha dato la sua parola alla Lazio, è pronto a cominciare una nuova avventura…

