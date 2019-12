Serie A, la top 11 di DAZN: non potevano mancare due biancocelesti - FT

Il primo ha ribaltato Lazio - Juventus con due assist fatati, il secondo ha fatto lo stesso timbrando il cartellino per il 2-1. Giocate legate a doppio filo l'una con l'altra, magie da migliori in campo e non solo. Luis Alberto e Milinkovic sono entrati di diritto nella Top 11 della giornata di DAZN, tingendo il centrocampo degli MVP della Serie A per 2/3 di biancoceleste. Di seguito, ecco la foto con la top al completo.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

RENNES - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE