Social, Vieri in versione modello sfila per Milano: “È la Bobo Fashion Week” - VD

Idolo delle folle, lo è sempre stato. Di città ne ha girate tante. Venezia, Torino, Roma, Madrid, Monaco, Bergamo. Ma solo a una di queste Vieri ha saputo ricambiare il proprio amore, tanto che ancora oggi - quando rientra in Italia dal suo tugurio di Miami - resta la sua meta preferita. Milano. La città meneghina si trova in piena fashion week (dura dal 17 al 23 settembre), e Bobone sarebbe mai potuto mancare? Anzi, l'ex Lazio raddoppia e propone la sua versione alternativa della settimana della moda: la “Bobo Fashion Week”, nella quale è lui il modello protagonista accolto dagli “olè” del suo pubblico. Vieri sfila per le strade di Milano, torna indietro, si cambia. È un pazzo. Per questo, oltre ai tanti gol segnati, ovunque ha fatto tappa ha sempre lasciato un bel ricordo. Di seguito, ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram.

