Strakosha, il regalo alla star albanese: "Grazie Lazio, la mia squadra da 40 anni" - FOTO

Grazie a Tare, Strakosha e all'ex Cana, la Lazio ha grande seguito in Albania. Nel paese delle aquile però c'è anche chi ha stretto un forte legame con il club biancoceleste tanto tempo fa, fin dagli anni settanta. Si tratta di Ardit Gjebrea, cantante, cantautore, produttore e presentatore albanese che nel giorno del suo compleanno ha rivendicato la sua quarantennale lazialità. Su Instagram la star ha ringraziato Strakosha e il giornalista Shako Hoxha per aver ricevuto in regalo una maglia della Lazio con dedica e firme di tutta la rosa: "Grazie Lazio, da 40 anni la mia squadra del cuore". Il miglior regalo possibile per un tifoso fedele.

