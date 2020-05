Calciomercato, dalla Francia: "Anche la Lazio sul talento belga Diomandé"

Junior Diomandé, classe 2002 belga e campione di Belgio U18 la stagione scorsa con il KRC Genk, è anche nel mirino della Lazio. A rivelarlo eurosport.fr, che aggiunge come il club biancoceleste non sia l'unico italiano interessato al giocatore: anche l'Hellas Verona ci starebbe facendo un pensierino. Queste ultime indiscrezioni si sommano a quelle diffuse qualche giorno fa da Footmercato, secondo le quali in pole-position per il difensore ci sarebbe il Lione. L'anno scorso Diomandé, che ora milita nel KAS Eupen U18, è stato ad un passo dal trasferirsi nella Carrarese, in Lega Pro.

