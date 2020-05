Figc, Nanni: "Siamo pronti a ripartire. Quarantena? Potrebbe essere alleggerita"

Gianni Nanni, medico del Bologna e rappresentante dei medici di Serie A nella Commissione medica Figc, restituisce una fotografia di ciò a cui i tifosi e gli appassionati di calcio dovranno abituarsi: "Siamo pronti a ripartire. Dobbiamo sperare che non ci siano problemi di positivi all'interno dei gruppi squadra. Permanendo la quarantena questo creerebbe dei problemi enormi di partite perse, con difficoltà a recuperarle. Speriamo che i dati epidemiologici da qui a quando inizierà il campionato si modifichino in senso positivo e quindi che la quarantena possa essere alleggerita - dice in Rai -, dobbiamo però tenere presente che c'è, è in un decreto ministeriale, è una misura che è stata adottata per la nostra salute, non dobbiamo criminalizzarla. Dobbiamo solo sperare che i dati e le curve epidemiche facciano ripensare questo provvedimento. Ingressi allo stadio? C'è solo da armonizzare un po' il protocollo in base alle partite, in funzione di queste. Dovremo organizzare bene i controlli prima che si svolgano le partite".

INFORTUNI - "Bisogna metterli in preventivo, sì. Ma se sarà approvata la soluzione dei cinque cambi, questo tutelerà un poco di più i club e i giocatori. È evidente che il rischio è elevato, purtroppo giocando tante partite nell'arco di breve tempo, il rischio di farsi male c'è. È come giocare un mondiale un po' lungo".

Lazio, numeri a porte chiuse: biancocelesti imbattuti da 6 partite di fila

Lazio, euforia a Formello. Inzaghi parla alla squadra: "Ora tocca a noi"

TORNA ALLA HOMEPAGE