Lazio, numeri a porte chiuse: biancocelesti imbattuti da 6 partite di fila

La Lazio scalpita per ripartire e continuare il percorso in Serie A da dove lo aveva lasciato. Ci sarà però una differenza fondamentale nel calcio post lockdown: le gare saranno ovviamente tutte senza tifosi, a porte chiuse. Non è la prima volta che i biancocelesti devono affrontare una situazione simile: la Lazio ha giocato 8 volte a porte chiuse, (4 in Europa League, 2 in Serie A, 1 in Champions League, 1 in Intertoto) con un ruolino di 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Inoltre, nelle partite senza tifosi è imbattuta da sei partite consecutive, una striscia che comincia contro il Tampere United nella Coppa Intertoto del 2005 e arriva al match di Europa League contro lo Zulte Waregem di due stagioni fa. Dati che si spera di rimpinguare in maniera positiva, c'è un campionato da portare a termine.

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche