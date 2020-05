Zoff si sbilancia: "La lotta scudetto un testa a testa tra Lazio e Juventus"

La Serie A riparte. E, con le ultime dodici gare ancora da giocare, le sorti del campionato sono ancora tutte da decidere. Più equilibrata che mai la lotta scudetto, con la Juventus capolista e la Lazio che insegue a -1. Per Dino Zoff quello per il titolo sarà un vero duello tra la formazione di Sarri e quella di Inzaghi. L'ex portiere e allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è sbilanciato, tagliando praticamente fuori l'Inter e le altre concorrenti: "Se riprenderà il testa a testa tra Juventus e Lazio? Penso di sì, la lotta scudetto riguarderà queste due formazioni fino alla fine, le altre sono troppo staccate, a meno che qualcuna non crolli clamorosamente".

