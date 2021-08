Calciomercato Inter, Tuttomercatoweb: "Accordo trovato con il Torino per Belotti"

Mancano solo sette giorni alla chiusura del mercato che in questa settimana, complice anche l'inizio del campionato, è entrato nel vivo. Sul fronte Inter però qualcosa potrebbe essere cambiato: dopo aver abbandonato la pista legata a Thuram causa infortunio i nerazzurri hanno puntato tutta la loro attenzione su Correa. Il procuratore dell'argentino Lucci è al lavoro per trovare un punto di accordo tra la Lazio, che vuole cederlo ma alle sue condizioni, e l'Inter. I nerazzurri però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com avrebbe deciso di virare su Belotti il cui contratto in scadenza con il Torino è nel 2022. La richiesta dei granata era di 20 milioni ma la trattativa, sempre secondo quanto riportato da TMW, si potrebbe chiudere a 15. Se la trattativa dovesse andare a buon fine tra Belotti e l'Inter non ci sarebbe nessuna possibilità per Correa di approdare a Milano.

