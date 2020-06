Calciomercato, la Roma favorisce la Lazio: Cetin al Verona in prestito

E' ancora in corso l'incontro tra Setti e Lotito per portare Marash Kumbulla alla Lazio. Al momento si sta discutendo di una possibile contropartita tecnica da inserire nell'affare, ma il difensore albanese sembra essere sempre più vicino ad indossare la maglia biancoceleste.

Il Verona però ha bisogno di coprire l'eventuale vuoto e, dato che con il patron laziale non si stanno trattando difensori, il numero uno scaligero si guarda intorno. Negli ultimi minuti, però, pare che sia arrivata la soluzione al problema: secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe ceduto in prestito ai gialloblù Mert Cetin. Il turco si traferirebbe in prestito con diritto di riscatto, nonostante i giallorossi conserveranno una clausola sul controriscatto. I cugini potrebbero aver dato indirettamente una mano a Lotito e Tare.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, incontro in corso per Kumbulla: si ragiona sulle contropartite - VIDEO

Calciomercato Lazio, anche il Psg pensa a Szoboszlai: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE