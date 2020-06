Calciomercato Lazio, anche il Psg pensa a Szoboszlai: le ultime

Il Paris Saint Germain è piombato su Dominik Szoboszlai. A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che spiega come il centrocampista ungherese sia finito nel radar del club parigino. Che, a campionato già concluso, può proiettarsi fin da ora sul mercato, anticipando così la concorrenza. La valutazione del Red Bull Salisburgo per il classe 2000 è di circa 25 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita del 10%. Szoboszlai è un profilo che fa gola a diversi club, soprattutto in Italia dove la Lazio (ma non solo) sta monitorando la situazione. Ora sull'ungherese piomba anche il PSG, che non perde di vista il sogno Milinkovic (primo obiettivo di Leonardo), ma che potrebbe non accontentarsi di un solo colpo a centrocampo.