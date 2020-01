Calciomercato Lazio, Berisha al Fortuna Dusseldorf: superati i test medici

Valon Berisha è praticamente a un passo dall'addio alla Lazio. Il kosovaro, come riporta la stampa tedesca, ha completato le visite mediche con il Fortuna Dusseldorf e ora mancano soltanto le ultime firme per ufficializzare il passaggio in Bundesliga in prestito oneroso con diritto di riscatto. Già domani il giocatore potrebbe svolgere il primo allenamento con la nuova squadra, agli ordini del mister Rosler, che oggi ha sostituito Funkel.

Pubblicato il 29-01 alle 21.04