Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "C'è un'altra pretendente per Vata"

La Lazio ha messo gli occhi su Rocco Vata. Negli ultimi giorni è stato riportato un interesse dei biancocelesti per il talento del Celtic, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha deciso di non rinnovare. All'ingaggio dell'irlandese però ci starebbero pensando anche Bayer Leverkusen e del Lipsia, che da tempo stanno monitorando la sua situazione. Adesso, come riportato dal The Athletic in Inghilterra, sarebbe subentrata un'altra pretendente che vorrebbe portarsi a casa il 18enne. Si tratta del Watford, attualmente militante in Championship (Serie B inglese) che sarebbe disposto a pagare circa 239mila sterline come premio di formazione (in Italia ammonta a 400mila euro). La palla passa al calciatore, che in estate avrà l'imbarazzo della scelta per la sua prossima avventura.