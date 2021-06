Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Nessuna richiesta ufficiale per Brandt"

La Lazio ha messo nel mirino il gioiellino del Borussia Dortmund classe 1996 Julian Brandt. Il calciatore non ha avuto molto spazio in questa ultima stagione e la società biancoceleste lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo a disposizione di mister Sarri. La Lazio vorrebbe provare a convincere il Dortumd proponendo un prestito oneroso da 4 milioni con diritto di riscatto sui 23 milioni. Proposta che però, come riporta il quotidiano Ruhr Nachrichten, non sembra piacere ai tedeschi. "Nonostante l'interesse segnalato dalla Lazio, il Borussia Dortmund non ha ricevuto finora alcuna richiesta per Julian Brandt. Un contratto in prestito sarebbe comunque fuori discussione, e il Borussia Dortmund prenderà in considerazione la vendita solo con un'offerta redditizia", questa la notizia riportata dal quotidiano.

