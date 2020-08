Calciomercato Lazio, dalla Spagna: contatti con l'agente di Thiago Silva

Clamorosa indiscrezione di mercato che arriva dalla Spagna. La Lazio starebbe seriamente pensando a Thiago Silva per rinforzare la difesa. Il difensore brasiliano, fresco di qualificazione in finale di Champions League con il PSG, si sta dimostrando un giocatore ancora valido nonostante l’età. Il 35enne è in scadenza di contratto e lascerà il club parigino alla fine della competizione. Diversi club hanno sondato il terreno per il calciatore ma, come riporta Tododfichajes.com, la Lazio avrebbe contattato l’agente di Thiago Silva per trattare il trasferimento. In particolare, Simone Inzaghi starebbe spingendo molto per portare l’ex Milan a Roma per offrirgli un ruolo da protagonista nella sua difesa.

David Silva, il padre torna a parlare: "La reazione della Lazio è ingiusta, nessuno l'ha forzato a far nulla"

Lazio, James Rodriguez: "Voglio andare dove posso giocare e dove mi sento amato"

TORNA ALLA HOMEPAGE