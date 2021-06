Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Interesse per Dorukhan Tokoz del Besiktas"

Sono ore importantissime queste per la Lazio in attesa dell'ufficialità del nuovo allenatore che guiderà i biancocelesti dalla prossima stagione. Intanto si pensa anche al calciomercato e dalla Turchia ribalza la voce di un interesse per Dorukhan Tokoz centrocampista turco in forze al Besiktas. Il classe 1995 si libererà a zero e, come riportato anche dal Mundo Deportivo, non solo la Lazio ma anche l'Udinese si sarebbero messe sulle sue tracce. Il nome di Tokoz era già stato accostato in precedenza ai biancocelesti. Su di lui c'è la concorrenza anche di Celta Vigo e Betis Siviglia.

Pubblicato il 6/06

